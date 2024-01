Ferragamo, downgrade di Equita a Hold con taglio target price

Equita

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -ha tagliato lasul titolo, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, a "" e ridotto il(-15%), dopo che il quarto trimestre non ha fornito evidenze di rilancio del marchio, con un miglioramento nel retail che gli analisti si aspettano modesto rispetto al confronto decisamente più facile e considerata la spinta che sarebbe dovuta arrivare dal maggiore contributo delle nuove collezioni in negozio.Il broker prevede ancora che l'andamento delle vendite possa essere positivo nel 2024, ma si aspetta ora una crescita del fatturato più modesta (+4% c.c. rispetto al precedente +9%), a causa del contesto settoriale più debole e della velocità di uscita meno favorevole nel 4Q23. L'(tagliate del 12% e 29% rispettivamente), data la redditività ancora limitata e la necessità di continuare a investire per sostenere il rilancio del marchio."Continuiamo a credere nel potenziale di ripresa delle vendite, alla luce dei solidi fondamentali del marchio e di una strategia che riteniamo corretta, ma prevediamo ora una(CAGR fatturato a 3 anni 2025-27E +8% rispetto al precedente +9%) a causa di un'execution più lenta e di un contesto meno favorevole", si legge nella ricerca.