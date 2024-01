Ifo: il sentiment nell'industria automobilistica tedesca resta moderato

(Teleborsa) - Secondo l’ifo Business Survey, nel dicembre 2023 l’indice ifo del. "Tuttavia, le aziende del settore erano generalmente leggermente più ottimiste riguardo al 2024 rispetto a novembre", affermaspecialista presso il Centro ifo per l'organizzazione industriale e le nuove tecnologie.Nel dicembre 2023 l’industria automobilistica tedesca ha valutato leggermente negativa la propria situazione economica. L’indicatore è sceso a 9,5 punti, in calo rispetto ai 15,4 punti di novembre. Tuttavia "le aziende automobilistiche tedesche hanno chiuso il 2023 con quello che considerano un livello di produzione soddisfacente. Ciò è confermato anche dai dati ufficiali dell’anno", afferma Wolfl. Secondo l’Autorità federale tedesca per i trasporti automobilistici,Le aspettative per i prossimi sei mesi erano un po' più positive rispetto al mese precedente; l'indicatore è passato da meno 44,3 punti di novembre a meno 39,6 punti di dicembre. L'indicatore relativo alle aspettative di esportazione è invece sceso a meno 10,0 punti, da meno 1,3 punti di novembre. "Ma non dovremmo dare troppa importanza ai dati di dicembre. Nel corso del 2023, l’industria automobilistica tedesca ha registrato una crescita significativa delle esportazioni, soprattutto verso l’area dell’euro", conclude Wolfl.