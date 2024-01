Istat, panorama economico molto incerto: condizioni finanziarie ancora restrittive per famiglie e imprese

(Teleborsa) - A fine anno, lerestano molto incerte, dominate dalle tensioni geopolitiche, per le quali non si prospetta una imminente risoluzione, e da condizioni finanziarie ancora restrittive per famiglie e imprese. A sottolinearlo è l'nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. A novembre, l'indice dellain Italia ha registrato un'ulteriorepiù accentuata rispetto a quella del mese precedente. Il calo è stato diffuso a tutti i raggruppamenti principali di industrie.Ildelle famiglie, dopo la caduta del quarto trimestre 2022, si ècollocato su un sentiero di risalita. La stessa dinamica si è osservata per lache, tuttavia, continua a rimanere inferiore ai livelli pre-Covid. Le condizioni delrestano solide. A novembre, rispetto al mese precedente, sono aumentati gli occupati e gli inattivi, mentre sono diminuiti i disoccupati. Nel 2023, in media, l'misurata con l'(Ipca) è scesa a 5,9% da 8,7% del 2022, riducendosi progressivamente in corso d'anno e toccando lo 0,5% a dicembre. Da ottobre, la crescita dei prezzi in Italia è stata inferiore a quella media dell'area dell'euro. A dicembre, i risultati delle inchieste segnalano un miglioramento della fiducia di famiglie e imprese che si riporta in entrambi i casi verso i livelli di luglio 2023.Nell’, l'inflazione a dicembre ha registrato un aumento e tale tendenza potrebbe protrarsi alla prima parte di quest’anno. Gli ultimi dati sembrano confermare la previsione dellasecondo cui l`indice dei prezzi al consumo dopo avere raggiunto un minimo a novembre dovrebbe stabilizzarsi nel corso del 2024 ancora al di sopra del target del 2% per poi decelerare nuovamente l’anno successivo.Leper l’area sono migliorate: l’indice composito diI a novembre e dicembre ha ripreso a crescere (rispettivamente 94 e 96,4 punti da 93,7 di ottobre). In particolare, a dicembre, l’incremento dell’indice è stato guidato dall’aumento della fiducia tra i consumatori, nel commercio al dettaglio, nei servizi e nelle costruzioni. La fiducia nell’industria è, invece, rimasta sostanzialmente stabile. A livello nazionale, a dicembre, l’ESI è cresciuto in(+2,6 punti),(+2,4) e(+2,4), mentre è diminuito in(-0,5).