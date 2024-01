MAIRE e Tecnimont ammesse al Regime di Adempimento Collaborativo

MAIRE

(Teleborsa) - Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, le società(business unit Integrated E&C Solutions), sono state ammesse al Regime di Adempimento Collaborativo, con effetto. Questo regime è stato introdotto nel 2015 per promuovere una maggiore cooperazione tra i grandi contribuenti e l'Amministrazione fiscale italiana.L'ammissione fa seguito al riconoscimento del(TCF) del Gruppo.L'accesso al Regime di Adempimento Collaborativo consente alle due entità di instaurare un rapporto di piena collaborazione e un dialogo trasparente, costante e preventivo con le autorità fiscali italiane, attuato attraverso la valutazione congiunta delle situazioni suscettibili di generare possibili rischi fiscali. Ciò garantisce a sua volta un aumento del livello di certezza su importanti questioni fiscali e la risoluzione tempestiva di potenziali controversie in materia., ha commentato: "Il Gruppo riconosce un rilievo strategico al presidio del rischio fiscale nell’ambito del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. L’ammissione al Regime di Adempimento Collaborativo rappresenta uncon particolare attenzione all’etica e all’integrità dell’azienda senza dimenticare il contributo alla creazione di valore nei Paesi in cui siamo presenti".