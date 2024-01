OCSE, inflazione cala al 5,4% a novembre

(Teleborsa) - L'inflazione nell'area OCSE continua a ridursi, nei paesi avanzati. A novembre, l'indicatore dei prezzi al consumo si è attestato al 5,4% dal 5,6% di ottobre.E' quanto rileva l', organizzazione per la cooperazione lo sviluppo economico, segnalando che si sono registrati rallentamenti della crescita dei prezzi al consumo, in 28 paesi membri, tuttavia la dinamica di moderazione si è in qualche misura attenuata.Il calo è proseguito anche sull', cioè l'indice dei prezzi depurato da energia e alimentari, che a novembre ha segnato un 6,3% nella media dell'area Ocse, dal 6,5% di ottobre.