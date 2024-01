Portobello, AuCap a prezzo di sottoscrizione di 7,00 euro

Portobello

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva con l'omonima catena retail e nel settore Media & Advertising tramite l'attività di barter, ha stabilito leda offrire in opzione agli azionisti, deliberato dallo stesso consiglio in data 11 dicembre 2023.È stata decisa l'emissione di massime 1.142.850 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci al prezzo di sottoscrizione di 7,00 euro (inclusivo di sovrapprezzo). Il controvalore massimo sarà, pertanto, pari a 7.999.950 euro.Ildelle azioni è stato determinato applicando uno sconto di circa il 10% sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni calcolato sulla base del prezzo di chiusura della seduta del 10 gennaio 2024 pari a 8,00 euro.Ilè fissato in 1 nuova azione ordinaria ogni 3 azioni possedute. Ilè dal 15 gennaio 2024 all'1 febbraio 2024 (estremi inclusi), mentre il periodo di negoziazione sul mercato dei diritti di opzione è dal 15 gennaio 2024 al 26 gennaio 2024 (estremi inclusi).