Poste, nuovo contratto: i sindacati chiedono aumento di 260 euro e riduzione oraria

(Teleborsa) - Aumento di 260 euro per il livello medio di riferimento nel triennio 2024-2026, riduzione dell’orario, cabina di regia nazionale sull’innovazione tecnologica e l’intelligenza artificiale, nuove vie di partecipazione dei lavoratori e il miglioramento del welfare. Sono queste le richieste che i sindacati disi preparano a presentare per il rinnovo del contratto deiNelle prossime ore dovrà passare dagli attivi unitari e poi dalle assemblee dei lavoratori per essere successivamente inviata all’azienda."L’incremento trova giustificazione nei bilanci consolidati, nel valore del titolo e nell’alta redditività aziendale. È importante sottolineare ancheLa Cisl chiederà con forza che il tema della partecipazione sia centrale in questo rinnovo, affinché possa affermarsi il protagonismo dei lavoratori all’interno dell’azienda paese", fa sapere, segretario generale Slp Cisl.I sindacati si preparano al percorso di rinnovo con una piattaforma che sottolinea "il valore irrinunciabile dell’unitarietà del gruppo".. Al centro del documento sindacale sono due i temi centrali: laper le aziende nel settore di recapito, la cosiddetta area contrattuale dell’ultimo miglio, da definire e l, economica, strategica ma anche organizzativa e funzionale alla governance dell’impresa", sono i due temi centrali nel documento sindacale.Per quanto riguarda l’evoluzione tecnologica, questa richiede anche un adeguamento del sistema classificatorio degli inquadramenti. Ma non solo. La trasformazione digitale abilita "a sperimentare modelli organizzativi che prevedanoanche per anticipare gli effetti dell’evoluzione tecnologica sui livelli occupazionali", scrivono le sei sigle di Poste Italiane. Dato il contesto di continua evoluzione delle competenze necessarie in tutti gli ambiti aziendali, secondo i sindacati va anche resa esigibile