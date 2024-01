Produzione in forte calo a novembre: più probabile recessione 4° trimestre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -. L'indicatore che registrato infatti un'accelerazione al ribasso a, portando la media del trimestre a -0,8% e quella degli 11 mesi del 2023 a -2,5%., che deriva dal contributo positivo di energia (+1%) e beni strumentali (+0,6%) e dal forte calo registrato su beni di consumo e beni intermedi (-5,7% in entrambi i raggruppamenti).Lo rileva l', segnalando che, fra i settori di attività economica, la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati presenta un’ampia crescita tendenziale (+13,1%), seguita dalla fabbricazione di mezzi di trasporto (+2,1%) e dalla fabbricazione di macchinari e attrezzature (+0,8%). Lesi registrano nell’industria del(-12,7%), nelle industrie(-9,3%) e nella fabbricazione di articoli in(-8,5%).Per il Codacons "ilriguarda iche scendono su base mensile dell'1,8% e addirittura del 5,7% su anno, raggiungendo picchi del -6,3% per i beni durevoli". "A pesare sui numeri dell’industria – spiega l’associazione - è ilin Italia, con i prodotti più acquistati dalle famiglie che nel 2023 hanno registrato una marcata crescita ed, come hanno evidenziato i recenti dati Istat sulle vendite al dettaglio.Confcommercio sottolinea che il calo della produzioneed "evoca, ancora una volta, come l’obiettivo di una". "La flessione della produzione - prosegue - è un fenomeno sostanzialmente diffuso con preoccupanti dati negativi per la produzione dei beni di consumo, a, confermata dai recenti dati sul turismo di novembre che, se da un lato testimoniano la formidabile attrattività del nostro Paese, col turismo straniero sopra i livelli del 2019, dall’altro cristallizzano segni di regresso della domanda interna".Per Paolo Mameli, Economista di, il dato. "L’industria è tornata a frenare il PIL a fine 2023 - sottolinea l'analista - il che segnaladell’attività economicadello scorso anno. Più in generale, iappaiono oggi orientati al ribasso".