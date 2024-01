Si muove in territorio negativo il settore utility italiano (-1,12%), seduta depressa per Hera

comparto utility in Italia

indice Utilities dell'Area Euro

FTSE Italia Utilities

indice EURO STOXX Utilities

grande capitalizzazione

Hera

ERG

Terna

listino milanese

Alerion Clean Power

IREN

Acea

bassa capitalizzazione

algoWatt

(Teleborsa) - Scambi negativi per il, in sintonia con la debolezza evidenziata dall'Ilha chiuso a 37.143,8, in diminuzione di 420,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina gli scambi in tono negativo a 388, dopo aver avviato la seduta a 393.Tra le azioni italiane adell'indice utility, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione del 2,43% sui valori precedenti.Performance infelice per, che chiude la giornata dell'11 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,46% rispetto alla seduta precedente.Discesa moderata per, che chiude la giornata dell'11 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,22% rispetto alla seduta precedente.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione dell'1,69% sui valori precedenti.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dell'1,47%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dell'1,43%.Tra i titoli adel comparto utility, debole la giornata per, che porta a casa un calo dell'1,03%.