Stop agli sprechi di cibo, proposta di legge per rendere obbligatoria la "doggy bag"

(Teleborsa) - Una proposta presentata alla Camera da, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale Dipartimento pesca e acquacoltura di FI e da, presidente dei deputati di Forza Italia, punta a introdurre l’obbligo in Italia di fornire ai clienti dei ristoranti un contenitore in cui riporre gli avanzi dei loro pasti, la cosiddettaLa misura conta di ridurre gli sprechi di cibo, un problema con degli enormi costi etici e ambientali."L'obiettivo della proposta di legge sulla doggy bag - ha spiegato Gatta - è quello di contribuire a contrastare lo spreco alimentare, uno degli obiettivi fissati nell'. In Italia, secondo i dati della, ognuno di noi spreca 65 chili di cibo pro-capite l'anno, per comportamenti sbagliati nel consumo, in casa e al ristorante".Non si tratta di una novità. Negliè ormai comune da anni, inè invece obbligatorio già dal 2016. Anche in Italia è una pratica già piuttosto diffusa con circa 4 cittadini su 10 che richiedono di portare a casa quello che è rimasto nel piatto.