Superbonus: Federcontribuenti, con Federbonus disponibilità anche per acquisto crediti 2024

(Teleborsa) - "Distribuite su circa, le detrazioni per superbonus maturate tra novembre e dicembre sfiorano ormai la cifra di 100 miliardi, come certifica l', con un incremento nell'ultimo mese dei crediti diAssistiamo ad una corsa finale che, a causa delle difficoltà a cedere il credito, sta producendo squilibri nei cassetti fiscali delle imprese che ora rischiamo di collassare sotto il peso degli asset illiquidi che si sono formati nei loro bilanci. La nostra associazione il 12 luglio 2023 ha lanciato la piattaforma Federbonus. Tale strumento consente a coloro che hanno crediti relativi al superbonus di incontrare aziende o banche che possono acquistarli, considerando che le ultime normative varate dal Parlamento hanno stabilito dei paletti dopo il caos generato da un anno a questa parte". È quanto si legge in una nota didopo le correzioni varate dal governo sul Superbonus."Federbonus è una piattaforma innovativa – spiega–, che utilizza tecnologie sicure con una metodologia di pagamento all’avanguardia che garantisce cedenti e cessionari. Per accedere al servizio basta seguire il link presente sul sito della nostra associazione, registrarsi e caricare i propri dati. Per sapere a che punto è la pratica,, volendo anche via cellulare"."Infatti – prosegue Paccagnella –, uno degli aspetti più interessanti è che, protetti anche da un codice 'usa e getta' inviato di volta in volta alla casella email dell’utente".Dal 1 gennaio, fa sapere l'associazione dei consumatori e contribuenti italiani, "la piattaforma è stata incrementata con novità tecnologiche e, attraverso i nostri partner finanziari, possiamo proporre acquisto credito 2024 a prezzi vantaggiosi (fino all'85% netto da tutte le commissioni) e dare esito in pochi giorni. Inoltre, Federbonus valuta anche imprese fortemente sbilanciate e con troppi crediti rispetto al fatturato e si acquistano anche le annualità successive al 2024 con un prezzo da quotare in funzione delle annualità cedute e in funzione del fatto che il cedente chieda di incassare tutto subito o opti per incasso un po' alla volta, anno per anno", a sapere il Presidente.Infine Federcontribuenti fa presente come "perchè i soli costi richiesti sono quelli preventivati e contrattualizzati".