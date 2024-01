Airbus, 2023 anno record di consegne

Airbus

(Teleborsa) - Risultati record per, che nel 2023 ha consegnato 735 aeromobili commerciali a 87 clienti, mentre i nuovi ordini sono stati 2.319 (2.094 netti), con un backlog di 8.598 aeromobili alla fine dello scorso anno.Mai venduti tanti aeromobili delle famiglie A320 e A350, come ha Christian Scherer, il nuovo ceo commercial Aircraft di di Airbus, a conferma di forte e decisiva ripresa del trasporto aereo che ha indotto i vettori a ordine più widebody di quanto previsto. A conferma di ciò, si registrano sette nuovi clienti per l’A350-1000., ha commentato i risultati straordinari sottolineando la tendenza, ormai irreversibile, delle compagnie aeree a rinnovare le proprie flotte con velivoli più efficienti e dai consumi più bassi.