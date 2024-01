Banca Sistema, volumi factoring balzano a 5,5 miliardi nel 2023

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha registrato, per un ammontare di crediti acquistati che ha superato iIl portafoglio clienti ha continuato a crescere raggiungendo oltre 160 nuovi clienti, con una progressiva e positiva diversificazione sia nella tipologia di attività che nella size di aziende e deal conclusi.Con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento, la banca ha proseguito nell'ampliamento dei servizi offerti con la recente costituzione di unper i veicoli di cartolarizzazione e le emissioni di mini-bond. Il nuovo team specializzato ha partecipato nel ruolo di paying agent e centro servizi, all'emissione del mini-bond fino a 2 milioni di euro di Prodea Group."L'esercizio 2023 si è confermato un anno molto importante e positivo per il Factoring e i volumi conseguiti ci consentono di affrontare il mercato con una base ancora più solida e strutturata per il futuro, mettendo a disposizione dei nostri clienti competenze e specializzazioni sempre più vicine e aderenti alle loro esigenze", ha commentatodi Banca Sistema.