Bank of America, utili in calo per oneri speciali da 3,7 miliardi di dollari

Bank of America

(Teleborsa) -ha chiuso il quarto trimestre del 2023 con undi 3,1 miliardi di dollari, ovvero 0,35 dollari per azione, rispetto ai 7,1 miliardi di dollari, o 0,85 dollari per azione del quarto trimestre del 2022. I, al netto degli interessi passivi, sono diminuiti del 10% a 22 miliardi di dollari.Il margine di interesse netto () è sceso del 5%, a 13,9 miliardi di dollari, poiché i costi di deposito più elevati e i saldi dei depositi più bassi hanno più che compensato i rendimenti più elevati."Abbiamo riportato solidi risultati nel quarto trimestre e nell'intero anno poiché tutte le nostre attività hanno raggiunto una, con un'attività record dei clienti e un coinvolgimento digitale - ha commentato il- Questa attività ha portato a una buona domanda di prestiti e a una crescita dei depositi nel trimestre e a un utile netto per l'intero anno pari a 26,5 miliardi di dollari".La banca ha registratoper 1,1 miliardi di dollari, in aumento di 12 milioni di dollari rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. I risultati hanno incluso anche undi 2,1 miliardi di dollari addebitato dalla(legato ai fallimenti di Silicon Valley Bank e Signature Bank).Inoltre, ha registrato undi 1,6 miliardi di dollari relativo agliutilizzati nelle coperture dei flussi di cassa di alcuni prestiti indicizzati al Bloomberg Short-Term Bank Yield Index (BSBY) dopo l'annuncio che BSBY cesserà definitivamente a partire dal 15 novembre 2024.