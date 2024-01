Borse in rialzo nonostante tensioni in Medio Oriente, occhi a trimestrali USA

JPMorgan

(Teleborsa) -. Sul primo fronte, il mercato americano ha registrato una seduta sostanzialmente invariata, recuperando un calo iniziale dopo che dati di inflazione statunitensi peggiori delle attese sembravano pesare sulle scommesse degli investitori per un'inversione della politica monetaria in tempi ravvicinati. Sul secondo fronte,dopo che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno colpito obiettivi militari Houthi nello Yemen, in risposta agli attacchi effettuati ad imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso dal gruppo militante sostenuto dall'Iran.L'attenzione si sposta ora sulle indicazioni provenienti dalle, con i primi importantiche rilasceranno i propri risultati nella giornata odierna (tra cui).L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,097. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.039,6 dollari l'oncia. Seduta positiva per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,51%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +160 punti base, con ilche si posiziona al 3,75%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,94%, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%, e ben impostata, che mostra un incremento dell'1,20%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dello 0,98% sul; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 32.651 punti. In denaro il(+0,89%); come pure, buona la prestazione del(+1,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,69%),(+2,31%),(+1,82%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,53%.di Milano,(+6,21%),(+3,82%),(+2,64%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,60%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,56%.