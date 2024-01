Citigroup, perdita da 1,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre

Citigroup

(Teleborsa) -ha registrato unaper ildi 1,8 miliardi di dollari, o 1,16 di dollari per azione, sudi 17,4 miliardi di dollari. Ciò si confronta con un utile netto di 2,5 miliardi di dollari, ovvero 1,16 dollari per azione, su ricavi di 18 miliardi di dollari per il quarto trimestre 2022.Come precedentemente comunicato , i risultati del quarto trimestre includevano, tra cui: spese associate al fondo speciale della Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) per circa 1,7 miliardi di dollari al lordo delle imposte; un accumulo di riserve di 1,3 miliardi di dollari associato al rischio di trasferimento in Russia e Argentina; l'impatto sui ricavi al lordo delle imposte derivante dalla svalutazione del peso argentino nel quarto trimestre del 2023 di circa 880 milioni di dollari; un onere di ristrutturazione di circa 780 milioni di dollari relativo alle azioni intraprese nell'ambito della semplificazione organizzativa di Citi.La combinazione di questi elementi ha avuto un. Escludendo queste voci, l'utile per azione sarebbe stato pari a 0,84 dollari per il trimestre.sono diminuiti del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Escludendo gli impatti legati alle dismissioni e l'impatto ante imposte della svalutazione dell'Argentina, i ricavi sono aumentati del 2%, guidati dalla forza di Services, del Personal Banking statunitense (USPB) e dell'Investment Banking, parzialmente controbilanciati dai minori ricavi in Markets e in Wealth.