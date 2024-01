Lavoro, accordo tra industria chimica-farmaceutica e sindacati su aggiornamento contratto collettivo

(Teleborsa) - Federchimica, Farmindustria e Filctem, Femca e Uiltec hanno firmato un'con cui anticipano a decorrere dal 1° gennaio del 2024 la tranche di 68 euro dell’delche doveva essere corrisposta da luglio, secondo il rinnovo che era stato siglato a giugno del 2022. In particolare l'accordo prevede l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del(TEM) già previsto dal 1° luglio 2024. Nei minimi contrattuali si inserisce inoltre la cifra di 23 euro, riconosciuta in qualità di(EDR).Secondo quanto spiega una nota congiunta delle parti "l’accordo è stato raggiunto coldi supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese".Resta inteso, che le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale. Con l’intesariaffermano "il valore di relazioni industriali costruttive e il ruolo di Parti sociali proattive, capaci di cogliere in tempi rapidi ogni utile opportunità per lavoratori e imprese del settore".