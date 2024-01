Mar Rosso, shock traffici mercantili getta ombre sulle prospettive economiche

(Teleborsa) - Le nuovestanno complicando la crisi in Medioriente, con, che rischiano di mettere a repentaglio l'economia e condizionare le scelte delle banche centrali. Ne è una testimonianza l'impennata del petrolio, che ha reagito all'ultima scaramuccia fra le forza Usa ed i. Una questione che, secondo alcuni analisti,Ilin nave attraverso il Mar Rosso, secondo le stime del Kiel Institute, è infatticontainers al giorno dai circa 500mila giornalieri trasportati in media a gennaio nel periodo 2017-2019. Chiaramente, a causa degli assalti nl Mar Rosso, le navi hanno dovuto, con un notevole(20 giorni di navigazione anziché 7)Il cambio di rotta ha fattodelle navi mercantili, che sono arrivati alle stelle. Sempre il Kiel Institute stima che il trasporto di un container standard da 40 piediabbiaUSA, rispetto ai circa 1.500 dollari USA di novembre.Il, una società indipendente di ricerca e consulenza nel settore mercantile, rilevato ieri 11 gennaio 2024 ha segnalato un. Secondo la società di consulenza il nolo avrebbe registrato in media unaper le tariffe relative a spedizioni di unità da 40 piedi, rispetto alla precedente rilevazione datata 21 dicembre 2023. Isui box spediti: da Shanghai a Rotterdam +115% a 3.577 dollari, da Shanghai a Genova +114% a 4.178 dollari. Notevoli comunque anche gli aumenti relativi alle rotte in uscita dalla Cina verso gli Stati Uniti: – Los Angeles +30% a 2.726 dollari Shanghai-New York +26% a 3.858 dollari.Le crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente - sottolinea la società di gestione Schroders - hanno iniziato a creareglobali. Quest’ultima disruption fa seguito ai problemi di siccità nel Canale di Panama ed ai problemi che assillano Taiwan in vista delle elezioni.Tutto ciò rischia di creare nuovi shock delle catene di approvvigionamento, come avvenuto dopo la pandemia di Covid-19, e provocare una, che costringerebbe led’interesse, in una fase in cui si sta pensando invece di ridurli.Secondo gli esperti di Schroders i riflessi dei problemi di approvvigionamento sull'inflazionedegli attuali sconvolgimenti, ma almeno tre importanti differenze nel contesto economico globale suggeriscono che èche i problemi nel Mar Rosso determinino un rla debolezza della domanda globale; l'equilibrio dei modelli di consumi fra beni e servizi; la stabilità dell'offerta che implica che vere e proprie carenze sono improbabili.per l'inflazione globale - si sottolinea - subentrerebbe se le tensioni in Medio Oriente iniziassero a influenzare l'offerta di materie prime, in particolare facendo salire i. Se i prezzi del petrolio dovessero salire verso i 120 USD al barile, una simulazione prevede che