Oro proseguirà rally nel 2024: l'analisi di Union Bancaire Privée

(Teleborsa) -e, dopo esser salito molto nel 2023, a dispetto del progressivo aumento dei tassi di interesse, mostra, l'anno della svolta delle banche centrali, che inizieranno a ridurre progressivamente i tassi di interesse. In questo quadro,, Global Head of Forex Strategy di(UBP) prevede chegrazie all'evolversi di un mix di fattori.Uno dei fattori che condiziona l'oro (in negativo) sono, anche se l'oro ha evidenziato una particolare resistenza nel 2023 al crescere dei tassi. Il calo simmetrico dell'inflazione nelle economie avanzate e in quelle in via di sviluppo implica che lei tassi di interesse nel corso dell'anno e che ciò avverrà prima di quanto previsto. Tassi d'interesse più bassi riducono il costo opportunità di possedere oro. Vi è spazio per ulteriori cali modesti dei tassi d'interesse a più lunga scadenza, il che rappresenta uno, viste le correlazioni negative di lunga data.L'oro è poi. Dal momento che l'oro è valutato in dollari, un calo dei tassi di cambio causa un rialzo modesto dei prezzi del metallo in una data proporzione: secondo UBPè compatibile con unl'oncia. Supponendo che il dollaro si indebolisca tra il 5% e il 10% nel corso dell'anno, per effetto del calo dei tassi d'interesse negli Stati Uniti, ciò porterà a un chiaro aumento dei prezzi dell'oro.Secondo Kinsella, infine, le preoccupazioni crescenti sullafavoriranno l'oro, sia nel 2024 che negli anni a venire. Ilfiscale degli USA si aggira intorno, una cifra straordinaria in tempo di pace. Le tensioni politiche lasciano pensare che ci siano poche prospettive di un piano di riduzione delle spese fiscali, con il risultato che il rapportosi sposterà verso livelli dinei prossimi anni. Dinamiche simili sono visibili in molte altre economie avanzate e si ritiene che l'oro possa servire da copertura in queste circostanze.UBP ritiene anche che il recente trend di. Nel 2022, le banche centrali hanno acquistato la cifra record di 1.038 tonnellate di oro fisico e nel 2023 la cifra sarà di entità simile. Questi acquisti ingenti sonoe, secondo gli analisti, segnano un netto cambiamento rispetto al passato, riflettendo il desiderio di ridurre la dipendenza dal dollaro come componente principale delle riserve. Se questacontinuerà a ritmo sostenuto, sarà chiaramente un vento di coda per i prezzi dell'oro. Gli acquisti aggressivi limiteranno anche i ribassi dei prezzi dell'oro."Pensiamo che l'oro abbia un ampio margine di manovra per avvicinarsi alla nostra stima di, con i rischi posizionati saldamente al rialzo", afferma Kinsella, aggiungendo "i rischi di ribasso dovrebbero essere minimi, visti gliche potrebbero avvenire prima del previsto".Previsioni che si basano sulla convinzione che l'oro sia entrato in un, dove beneficia della prospettiva di un', o almeno superiore a quella del periodo pre-pandemi.La view di UBP è che gli. Gli investitori hanno ridotto l’esposizione all’oro nel 2023, soprattutto in ETF, ma la riduzione dei tassi d'interesse da parte delle banche centrali convincerà sia gli investitori retail che quelli istituzionali ad aumentare le allocazioni verso il metallo giallo.Anche gli attuali. La politica statunitense è diventata sempre più isolata e meno attenta agli sviluppi esterni. Inoltre, la prospettiva di una seconda presidenza Trump potrebbe portare a un peggioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina e persino tra Stati Uniti ed Europa e quindi l'oro come bene rifugio per eccellenza offrirà una copertura significativa a questi sviluppi.