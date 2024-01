Stellantis investe in Tiamat, start-up francese di batterie a ioni sodio

Stellantis

(Teleborsa) -, il fondo di venture capital di(uno dei principali costruttori automobilistici al mondo), ha annunciato un, azienda francese che sviluppa e commercializza la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio. Questa tecnologia offre un costo inferiore per chilowattora ed è priva di litio e cobalto, si legge in una nota, e la grande disponibilità di sodio offre numerosi vantaggi in termini di maggiore sostenibilità e indipendenza strategica."Trovare nuove opzioni per disporre di batterie più sostenibili ed economicamente accessibili che utilizzino materie prime con ampia disponibilità è una delle ambizioni chiave del nostro piano strategico Dare Forward 2030, secondo cui azzereremo le nostre emissioni nette di carbonio entro il 2038 - ha dichiaratodi Stellantis - I nostri clienti si aspettano veicoli a emissioni zero capaci di offrire autonomia, prestazioni e convenienza. Questo è l'obiettivo di Stellantis e dei nostri partner. Lavoriamo insieme per sviluppare le tecnologie innovative del futuro".Tiamat è unoche beneficia delle sue innovazioni. L'azienda utilizzerà i proventi del piano di ricerca dei fondi, di cui fa parte anche Stellantis Ventures, per avviare la realizzazione di un impianto di batterie agli ioni di sodio in Francia. In un primo momento queste saranno destinate ad apparecchi elettrici e ad applicazioni di accumulo stazionarie e, successivamente, la produzione sarà aumentata con prodotti di seconda generazione specifici per veicoli BEV.