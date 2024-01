Austria blocca di nuovi Tir. Conftrasporto: "Governo chieda a Ue eliminazione"

(Teleborsa) -anche con l'inizio del nuovo anno. Nei giorni scorsi infatti il ministero della Mobilità austriaco ha istituito il(l’ennesimo) per i mezzi pesanti in transito attraverso il Tirolo, una misura straordinaria(13 gennaio), e che fino al 9 marzo 2024 sarà applicata, ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.La nuova misura coinvolge leed è mirata principalmente ai veicoli diretti verso l’Italia o la Germania, o in transito attraverso questi Paesi per raggiungere altre destinazioni successive."Il Governo chieda alla Commissione UEall'attraversamento dell'arco alpino”, denuncia presidente di Fai-Conftrasporto, la Federazione degli Autotrasportatori Italiani, Paolo Uggè."L'economia europea deve trovare la strada pernei Paesi del Nord Europa non solo attraverso Gibilterra (7-8 giorni di viaggio per circumnavigare), ma anche utilizzando, incrementando, la funzionalità dei, così da poter far arrivare le merci nei Paesi delnel giro di 3-4 giorni", spiega Uggè, che sottolinea l’urgenza di togliere temporaneamente i divieti di circolazione ai mezzi dell'autotrasporto, a cominciare proprio da quelli introdotti recentemente dall’Austria.