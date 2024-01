Banche europee, Scope: fondamentali solidi ma redditività diminuirà nel 2024

(Teleborsa) -, grazie al rafforzamento dei fondamentali creditizi costruiti negli ultimi anni. Lo affermanel suo outlook settoriale per l'anno appena iniziato, sottolineando che il miglioramento della redditività, i bilanci puliti e l'eccesso di capitale forniscono riserve significative per resistere a un moderato deterioramento delle condizioni operative, tra cui una crescita lenta, un'inversione del ciclo della qualità degli attivi e condizioni di finanziamento più restrittive."Il settore rimarrà resiliente quest'anno, grazie ai fondamentali creditizi più forti costruiti negli ultimi anni. Il rischio di ribasso e i fattori di rialzo sono sostanzialmente bilanciati - affermapresso Scope - A nostro avviso, la redditività del settore raggiungerà il picco nel 2023 e inizierà a diminuire nel 2024 e nel 2025 a causa di una normalizzazione dei margini di interesse netti e di un moderato aumento del rischio di credito. Tuttavia, secondo il nostro caso base,".Anche se i tassi ufficiali probabilmente cambieranno direzione nel 2024, vi èdi quest'anno a causa degli effetti base e del rallentamento della revisione dei prezzi in alcuni paesi e in alcuni segmenti, come il mercato ipotecario francese, fortemente regolamentato. Tuttavia, i margini inizieranno a contrarsi a un ritmo moderato nella seconda metà dell'anno, poiché la concorrenza sui depositi aumenterà a seguito dei rimborsi delle operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine (TLTRO) e dell'accelerazione della stretta quantitativa della BCE."Lail calo del margine d'interesse netto - spiega Troiano - Pertanto, riteniamo che i ricavi complessivi quest'anno diminuiranno marginalmente e determineranno un lieve deterioramento dei rapporti cost/income, anche se da livelli molto confortevoli".Lanel 2024, a seguito di una ripresa economica solo modesta abbinata a costi di finanziamento ancora elevati. Tuttavia, Scope prevede che l'aumento dei prestiti in sofferenza (NPL) rimarrà modesto e che i suoi impatti saranno facilmente assorbiti dalla redditività ordinaria delle banche."È improbabile che sacche di vulnerabilità del credito, come gli immobili commerciali, si trasformino in un problema bancario sistemico, dato l'adeguato grado di diversificazione tra i gruppi bancari più grandi d'Europa - afferma Troiano - mentre ilrispetto ai livelli attuali poiché le banche continuano a disporre di ampi accantonamenti inutilizzati che dovrebbero contribuire ad attenuare gli impatti economici del deterioramento del credito, almeno inizialmente".I rindicati da Scope includono: qualsiasi rischio di recessione economica nei grandi paesi dell'UE, in particolare un aumento della disoccupazione che potrebbe avere un impatto più profondo sulla qualità degli attivi; una maggiore concorrenza per i depositi, sia tra le banche che tra banche e prodotti di risparmio alternativi, che potrebbe incidere negativamente sui ricavi e sulla redditività e, in scenari più estremi, portare a carenze di finanziamenti; un significativo shock finanziario o geopolitico, che indebolisce la fiducia nel settore che, come hanno dimostrato i casi della Silicon Valley Bank e del Credit Suisse, rimane instabile.Gliincludono invece: un irripidimento della curva dei rendimenti che determina un'ulteriore espansione dei margini di interesse netti; una crescita economica più rapida del previsto, a sostegno sia dei volumi che della qualità degli attivi; un'accelerazione nelle riforme istituzionali che porti al completamento dell'Unione bancaria europea e a un maggiore consolidamento all'interno del mercato unico.