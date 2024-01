Birra Peroni ottiene certificazione su parità di genere

(Teleborsa) -UNI / PDR 125:2022, introdotta dalcon l’obiettivo di definire le linee guida sul sistema di gestione della gender equity. Un risultato importante in un’area strategica per l’azienda birraria - spiega la nota - che sta portando avanti numerose iniziative in area DE&I, tutte racchiuse in un vero e proprio manifesto che prende il nome di #ShineAsYouAre,Il percorso di attestazione, svolto insieme aente certificatore fondato nel 1828 e leader a livello mondiale nei servizi di ispezione, verifica di conformità e certificazione, ha riguardato, tra le altre cose, la Governance, i Processi HR e le Policy sulla parità di genere, tre settori all’interno dei quali le performance dell’azienda si sono particolarmente distinte.preciso di realizzare qualcosa di concreto in tema di parità di genere e, in generale, di diffondere una cultura inclusiva a 360° nelle azioni di tutti i giorni” – dichiara, Direttore Risorse Umane di Birra Peroni - Siamo contenti che, grazie anche al supporto di Bureau Veritas, tale impegno sia stato riconosciuto ufficialmente, perché questo ci dimostra ancora una volta che il percorso da fare è quello che abbiamo intrapreso e ci sprona a proseguire, portando questo impegno anche al di fuori della nostra realtà”.“Grazie allo slancio impresso dalla UNI/PdR 125:2022, la parità di genere è diventata una condizione imprescindibile per le aziende che vogliono fare business in modo responsabile” ha affermatoService Line Manager della divisione Certificazione di Bureau Veritas Italia. “Con i suoi audit di certificazione, Bureau Veritas Italia è orgogliosa di essere al fianco di aziende come Peroni – first movers nel proprio settore – pronte ad abbattere pregiudizi e stereotipi, dando forma e sostanza alle pari opportunità.”