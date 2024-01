Cooperative chiudono un 2023 positivo: attese più modeste per quest'anno

(Teleborsa) -con una crescita di utili e produzione, nonostante leeconomiche e finanziarie che ne hanno condizionato l'operatività. "La chiusura positiva del 2023, con un’importante crescita del fatturato e la grande maggioranza delle imprese che registra un utilesulla scia della ripresa post-pandemica", afferma, presidente di, commentando i risultati dell’indagine congiunturale effettuata dall’Area Studi sugli andamenti delle cooperative.Fra gli, Gamberini ricorda gli alti costi delle, che si sono riflessi in una contrazione degli investimenti. "I risultati della nostra analisi rafforzano le preoccupazioni già espresse sulle ripercussioni che il rallentamento complessivo dell’economia avrà sulle cooperative, maggiormente su quelle che operano nel mercato interno, ma anche sul fronte dell’export", afferma Gamberini chiedendo al Governo misure ad hoc per proteggere gli investimenti.Dall’indagine emerge che le cooperative aderenti a Legacoop hanno chiuso il 2023 con indicatori positivi:(di queste, 4 su 10 registrano un incremento superiore al 10%) e il 27% anche l’occupazione. Risultati raggiunti, l’aumento deie delle materie prime, l’accresciutoFra le imprese che hanno registrato un aumento del fatturato nel 2023, c'è una maggioree nel settore(54,5%), della(53,8%) e della(45,9%); a livello dimensionale nelle grandi cooperative (62,5%) e, a livello territoriale, al(43,3%). Per l'utile si segnalano le costruzioni (91,7%) e l’agroalimentare (87,0%); le grandi cooperative (95,8%) e il Nord (84%).Sul fronte dell’occupazione, le cooperative che l’hanno aumentata sono concentrate nel settore della cultura (34,6%), dell’industria delle costruzioni (30,6%) e della cooperazione sociale (29,9%); a livello dimensionale nelle grandi cooperative (45,8%) e, a livello territoriale, al Sud (31,4%).Quanto alle, pur restandole indicazioni di un quadro di(espresse dal 68% delle aziende) e di stabilità dell’occupazione (72%),percentuali (dal 26% al 17%) la quota die di 7 punti (dal 23% al 16%) la quota di chi prevede un incremento dell’occupazione. Previsioni che si iscrivono nel quadro generale di unsull’andamento del, dove cala di ben 11 punti (dal 18% al 7%) la quota di chi ne vede un’evoluzione favorevole, mentre cresce di 8 punti (dal 24% al 32%) la quota di chi prevede una dinamica in peggioramento.Fra le coop che attendono una domanda stazionaria si rileva una maggiore(40%), dell’(25,0%), delle(23,1%): e, a livello territoriale, al(23,3%). Dinamiche analoghe si evidenziano per l’occupazione.: stazionari per il 57,2%, il 26% ne prevede un aumento, a fronte del 16% che ha pianificato una riduzione (quindi con un saldo positivo di 11 punti). A livello di tendenza generale, il 37% delle cooperative prevede un consolidamento delle attività, il 31% una situazione di stabilità, il 10% un’espansione delle attività, l’8% la realizzazione di alleanze strategiche.Tra iche condizionano la propria attività, al primo posto la(indicata dal 41%), seguita dall’aumento dei(31%) e, tutti con la percentuale del 26%, l’aumento dei costi energetici, l’aumento dei, la liquidità a breve termine. Cresce poi di 20 punti percentuali, attestandosi al 35%, la quota delle cooperative che hanno riscontrato fattori negativi che condizionano l’export.