CVC acquisisce La Piadineria da Permira

(Teleborsa) -ha raggiunto oggi unper acquisire il 100% de La Piadineria, la più grande catena italiana del fast casual food, dai fondi, società di private equity attiva a livello globale.I fondi Permira hanno acquisito La Piadineria all’inizio del 2018 e hanno supportato il percorso di crescita e di trasformazione della Società,; ad oggi il Gruppo conta oltre 400 punti vendita a gestione diretta e una squadra di circa 2.500 collaboratori, in crescita rispettivamente dai 160 e 1.000 di inizio 2018., ha dichiarato: "Siamo entusiasti di supportare un'azienda solida come La Piadineria, che ha posto la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente al centro della sua offerta al consumatore, diventando leader del settore grazie ad eccellenza operativa ed un formato unico e distintivo.tramite l’ulteriore espansione del business in Italia, la diversificazione in altri formati fast casual, e l’internazionalizzazione. Non vediamo l'ora di lavorare con Andrea Valota e il management team per guidare il prossimo capitolo di successo de La Piadineria", conclude Baccarin."Siamo molto orgogliosi del lavoro svolto insieme a Permira che ringrazio per il supporto e l’aiuto degli ultimi anni - ha commentato-. Siamo entusiasti dell'operazione con CVC eche il mercato ci offre. La nostra ambizione è quella di consolidare il posizionamento di leadership de La Piadineria in Italia e di accelerare la nostra espansione all'estero".