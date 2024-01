Homizy, Banca Profilo avvia copertura con Buy e TP a 5,26 euro

Banca Profilo

Homizy

(Teleborsa) -hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del Build To Rent nella formula del co-living. Il prezzo obiettivo è stato fissato a, mentre il giudizio sul titolo è "".Homizy haa Milano in. Una volta completati i lavori di ristrutturazione (2024) Homizy affitterà 578 camere, rivolgendosi a giovani professionisti e studenti in cerca di camere singole in appartamenti o monolocali condivisi. Homizy è stata creata nel 2019 dallo sviluppatore AbitareIn (partecipazione del 70,7%) ed è stata quotata nel dicembre 2021.Banca Profilo ipotizza ilquando prevede un debito netto di 32,6 milioni di euro. I costi per servizi dovrebbero compensare i ricavi totali, ma i costi di finanziamento genereranno una perdita netta, che stima in 2,3 milioni di euro. Prevede che Homizy inizi adad un prezzo medio mensile di 840 euro per camera. Il tasso di posti vacanti è stimato al 10% nel 2025, in miglioramento al 5% nel 2026 grazie al marketing e stabilizzandosi al 2% nel 2028.Gli analisti stimano un EBITDA di 3,8 milioni di euro nel 2025 o un margine del 72% sui ricavi totali, in espansione oltre il 75% nel 2028 grazie al tasso di occupazione più elevato. Si prevede ilcon un utile netto di 25.000 euro.