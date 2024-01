INPS: "Titoli di Stato vanno ancora indicati nell'Isee 2024"

(Teleborsa) - La legge di Bilancio ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'Isee, fino a un valore complessivo di 50mila euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato ma l'entrata in vigore di questa disposizione, avverte l'in un messaggio, "non è immediata essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento sulla disciplina dell'Isee". Resta pertanto immutata – avverte l'Istituto – "la" e "In mancanza delle modifiche al regolamento Isee, laè rilevante sia per i servizi non erogati da Inps il cui pagamento è legato all'Isee (come le tasse universitarie o la mensa scolastica) sia per le prestazioni erogate direttamente dall'Istituto come l'Assegno unico o l'Assegno di inclusione sociale. La mancata applicazione della disposizione è rilevante anche ai fini delle valutazioni in ordine alla vendita dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari con obbligo di rimborso assistito con garanzia dello stato, come i prodotti del risparmio postale che certamente verrebbero favoriti nella scelta di investimento da parte delle famiglie.La legge di Bilancio, scrive l'Inps, "ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'Isee, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato indicati nell'articolo 3 del testo unico in materia di debito pubblico (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Come chiarito dal Ministero del Lavoro in risposta alla richiesta di parere espressamente formulata dall'Inps, l'che consente di escludere dall'Isee i titoli di Stato (BOT, BTP, CTS, ecc.) e i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato (i prodotti di raccolta del risparmio postale), non è immediata essendo". Nelle more delle modifiche al citato regolamento, avverte l'Inps,relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle Dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari declinati all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare".Una volta entrata in vigore norma secondo la Uil rischierà di avvantaggiare i più benestanti. "La norma sull'esclusione dei titoli di Stato per il calcolo dell'Isee – spiega la– crea una ulteriore differenza tra chi necessita di aiuti e chi non ne ha bisogno. Mette sullo stesso piano famiglie che sono riuscite a risparmiare fino a 50mila euro e chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Sono pochi i dipendenti e i pensionati che hanno risparmi di questa entità".