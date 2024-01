Medica acquista quota minoranza in nuova società per rafforzarsi in Cina

Medica

(Teleborsa) -, azienda attiva nel settore biomedicale e del MedTech e quotata su Euronext Growth Milan, ha, società commerciale con sede a Suzhou (Cina), il cui socio di maggioranza è Suzhou Huisheng Medical Science & Technology e l'altro socio di minoranza è Shanghai Hotin Trading, per un corrispettivo totale di 7 milioni di RMB (circa 0,9 milioni di euro).Grazie a questo investimento - si legge in una nota - Medica avrà unache le consentirà di rafforzare la propria quota di mercato in un, soprattutto nell'ambito della divisione Chronic, e di meglio affrontare le sfide commerciali che si presenteranno in un territorio in forte sviluppo mettendo a fattore comune le elevate competenze tecnologiche di Medica con le forti competenze di registrazione prodotti del socio Huisheng e commerciali del socio Hotin".