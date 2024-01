MEF annuncia operazione concambio per massimi 4 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha comunicato che ileffettueràattraverso il sistema telematico di negoziazione. Sarà offerto un titolo in emissione a fronte di un massimo di cinque titoli in riacquisto.Ilsarà il BTP in scadenza il 01/03/2034 con cedola al 4,20% (ISIN IT0005560948). L'importo nominale emesso del suddetto titolo non potrà eccedere i(oggetto del riacquisto) saranno: BTP con scadenza 01/07/2024 e cedola al 1,75%, BTP con scadenza 01/09/2024 e cedola al 3,75%, CCTeu con scadenza 15/10/2024, BTP con scadenza 15/11/2024 e cedola al 1,45%, BTP con scadenza 01/12/2024 e cedola al 2,50%.Il giorno stabilito per l'operazione, alle ore 10, i prezzi dei titoli in riacquisto ammessi al concambio, scelti tra quelli sopra elencati, saranno visibili direttamente ed esclusivamente sulla piattaforma elettronica. L'operazione si svolgerà dalle ore 10 e terminerà entro le ore 11 del suddetto giorno. L'assegnazione del titolo in emissione è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore e accettato dal MEF. Sono ammessi a partecipare al concambio. Non è prevista la corresponsione di provvigioni di collocamento. Il regolamento dell'operazione è fissato per il giorno 19 gennaio 2024.