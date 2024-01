Nielsen: mercato pubblicitario +5% investimenti novembre, +2,8% 11 mesi 2023

(Teleborsa) -, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultatirelativi al mercato pubblicitario nel mese di novembre 2023. Questi vedono gli, portando la raccolta pubblicitaria del. Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l’andamento nei cumulato gen./nov. del 2023 si attesta a +2,3%."Si conferma l'andamento positivo del 2023, in particolare della seconda parte dell’anno e per il mese di novembre che. Si evidenzia, inoltre, unrispetto al primo semestre (+1,9%)", ha esordito"Il mese di dicembre - quest'anno senza il mondiale di calcio - sarà cruciale per confermare la stima di crescita del 2023 (circa +2,6%). Questa sembra comunque ben impostata e sostenuta dall'andamento positivo dei fondamentali, con l'inflazione ancora in calo, una revisione positiva nella stima del PIL italiano e un'inversione del trend di contrazione del potere d'acquisto delle famiglie. Secondo i dati Istat, infatti, nel terzo trimestre di quest'anno il potere d'acquisto delle famiglie ha registrato un incremento del +1,3% rispetto al trimestre precedente".Relativamente ai singoli mezzi,. I Quotidiani sono in calo del -2,8% (cumulato gen./nov. -4,8%), i Periodici sono in crescita del 9,4% (cumulato gen./nov. 0,8%). In crescita del 10,1% la Radio (cumulato gen./nov. +7%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, la raccolta dell’intero universo del Web advertising nei cumulato gen./nov. 2023 chiude con un +3,7% (+4,2% se si considera il solo perimetro Fcp AssoInternet). Segno positivo anche per l’Out of Home (Transit e Outdoor) e la Go TV che nei cumulato gen./nov. crescono rispettivamente del +11,4% e del +11,5% In negativo il Direct Mail-10,8%, mentre è in crescita il mezzo Cinema +25.9%.Sono, il contributo maggiore è portato da Gestione casa (+50,3%), Industria/Edilizia/Attività (+43%), e Automobili(+54,9%). In calo a novembre gli investimenti di Cura persona (-8,4%), Giochi/articoli scolastici (-18,7%), e Elettrodomestici (-25,7%).Relativamente ai comparti con la, si evidenzia, nel periodo gennaio/novembre 2023, l’andamento positivo di Farmaceutici/Sanitari (+7,2%), Automobili (+23,8%), Gestione Casa (+32,1%), e Alimentari (+6,9%), in calo invece Bevande/Alcoolici (-3,3%) e Telecomunicazione (-14,1%)"Si evidenzia l’andamento positivo dei settori Distribuzione e Finanza/Assicurazioni da luglio a novembre del 2023, rispettivamente +7,9% e +11,9% dopo un primo semestre negativo in controtendenza i settori Abbigliamento e Cura persona che, dopo un primo semestre positivo, segnano un andamento negativo negli ultimi 5 mesi, rispettivamente -9,9% e -1,6%", conclude Bordin.