Omer fornirà componenti d'arredo per Frecciarossa a Hitachi Rail

OMER

(Teleborsa) -società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario - ha sottoscritto, con Hitachi Rail, un contratto avente ad oggetto la fornitura di componenti di arredo e di carenature percommissionati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane.Si tratta di– ovvero realizzati esclusivamente da Hitachi Rail – destinati in via prioritaria alla rete italiana, seppur predisposti per correre sulle reti ad Alta Velocità d’Europa. I nuovi convogli, che conservano le principali caratteristiche dei treni già in circolazione, presenteranno delle evoluzioni dal punto di vista del design degli interni. L’ETR 1000, inoltre, è particolarmente apprezzato anche per il contenuto impatto ambientale che garantisce, oltre ad essere noto per le eccellenti prestazioni in termini di accelerazione e silenziosità e per le ridotte vibrazioni.L’avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire dal 2025, con una durata del contratto prevista fino al 2028. Il valore del contratto, del quale non è possibile dare piena disclosure, contribuirà al backlog dell’azienda in una percentuale ricompresa in un range tra il 15 e il 20%., ha commentato: "Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo importante contratto, che consolida il nostro pluriennale rapporto di collaborazione con il gruppo Hitachi Rail. Il treno ad alta velocità Frecciarossa ETR 1000 può sicuramente essere considerato il fiore all’occhiello dell’industria ferroviaria italiana. In particolare, su questa tipologia di veicolo, in questi ultimi anni, riscontriamo una cresciuta attenzione del settore verso l’esperienza di viaggio ed il comfort del passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di attenzione per l’ambiente. Ed è proprio in tale direzione che Omer sviluppa, da oltre 30 anni, le proprie iniziative di investimento e di ricerca e allo sviluppo".