Openjobmetis perfeziona l'acquisizione del 100% di Just On Business

Openjobmetis

(Teleborsa) -, una delle principali Agenzie per il Lavoro, a seguito del nulla osta da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha perfezionato, in data odierna, l’acquisizione del 100% del capitale di Just On Business SpA, nonché del 100% del capitale della controllata Deine Group.Come previsto, spiega una nota, il corrispettivo concordato è pari a 29,7 milioni di euro in denaro, oltre alla sottoscrizione di un patto di non concorrenza con i soci fondatori della durata di 3 anni valorizzato a 2,2 milioni complessivi.