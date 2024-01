Saipem scende in Borsa dopo sospensione a contratti con PA brasiliana

Saipem

(Teleborsa) -per il titolo, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che risulta il peggiore dell'intero FTSE MIB. A pesare sull'andamento delle azioni sono due notizie arrivate nei giorni scorsi.In primis, l'autorità amministrativa brasiliana CGU ha emesso nei confronti delle controllate locali Saipem SA e Saipem do Brasil un provvedimento diper due anni della, come conseguenza di un procedimento relativo a fatti risalenti al 2011 e già comunicato al mercato nel 2019.Inoltre, la Corte Suprema algerina ha confermato in via definitiva ilavviato nel dicembre 2022 nei confronti di Saipem relativo alla gara del 2008 per gli studi di competitive Feed in relazione al progetto Rhourde Nouss QH.Peggiora la performance di, con un, portandosi a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 1,393 e successiva a quota 1,368. Resistenza a 1,443.