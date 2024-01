Thomson Reuters acquisisce il 54% di Pagero e alza prezzo OPA

Thomson Reuters

(Teleborsa) -, società quotata sul NYSE e colosso globale nei campo dei contenuti e della tecnologia, ha annunciato, società quotata sul Nasdaq di Stoccolma, da azionisti chiave della società, tra cui Summa Equity, Bengt Nilsson, CEO di Pagero, nonché diversi membri del team di gestione e dipendenti, rendendo Thomson Reuters l'azionista di maggioranza di Pagero.L'11 gennaio 2024 Thomson Reuters aveva annunciato un'offerta pubblica di acquisto (OPA) per acquisire il 100% delle azioni di Pagero. Oggi Thomson Reuters haper azione e dichiarato l'offerta incondizionata. Il valore totale dell'0fferta rivista, sulla base di tutte le 161.167.486 azioni in circolazione di Pagero, ammonta a circa(quasi 720 milioni di euro).L'offerta rivista rappresenta unannunciata il 12 gennaio 2024, e del 145,9% rispetto al prezzo medio delle azioni di Pagero sul Nasdaq durante gli ultimi 30 giorni di negoziazione prima dell'annuncio dell'offerta di Vertex il 13 dicembre.Pagero è un, che offre attraverso la sua Smart Business Network. La partecipazione di maggioranza di Pagero da parte di Thomson Reuters rafforzerà la partnership strategica annunciata nel febbraio 2023, accelerando la visione congiunta delle società per una suite connessa di funzionalità globali in materia di imposte indirette, reporting e fatturazione elettronica."Dall'annuncio della nostra offerta iniziale per Pagero l'11 gennaio, a seguito di discussioni costruttive con Bengt Nilsson, Summa Equity e altri principali azionisti di Pagero, siamo lieti di aver raggiunto un accordo per la vendita delle loro azioni a Thomson Reuters, rendendoci l'azionista di maggioranza di Pagero al 53,81% - ha affermato Steve Hasker, CEO d Thomson Reuters -e supporta la nostra visione condivisa di fornire ai clienti soluzioni fiscali automatizzate, sicure e conformi".