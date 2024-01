Altea Clean Power, Di Pascale: "Rinnovabili crescono ma l'accumulo ha bisogno di incentivi"

Altea Green Power

(Teleborsa) - Il piano Industriale 2024-2028 dipunta ad una grande, con un target di raddoppio della produzione rispetto ai livelli attuali. L'azienda èun settore che necessità di maggiori incentivi, perché ad alta intensità di capitale. La, avvenuta lo scorso anno, ha rappresentatoper la società, la cui attività è fortemente proiettata all'estero. Di questi ed altri argomenti ha parlato, Amministratore delegato di"Sicuramente abbiamo un piano ambizioso, ma al contempo strutturato super noi, ovvero lo sviluppo su tre macro aree: lo storage, per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi progetti sul mercato italiano, la realizzazione di impianti di proprietà, che tende ad unanche se nel piano sono riflessi circa 90 mega come proiezione temporale, e poi una parte di evoluzione più legata al tema ESG"."In termini puramente economici la grossa differenza lo fa, che tiene conto di circa 3,5 gigawatt aggiuntivi di nuovi progetti e quindi si riflette subito in termini di cash flow e di variazione della produzione"."Noi lavoriamo sulla parte progettuale e quindi sullo sviluppo. In questo momento, il piano è basato sullo sviluppo di impianti che tendenzialmente utilizzano la tecnologia litio che gli investitori in questo momento considerano più sicura e quindi lo sviluppo in questo momento lo stiamo facendo su questa tecnologia"."Quello che varia è: se il mercato chiede storage di lunga durata tu devi adattare poi i progetti a una durata che può essere quella richiesta dal mercato. Noi abbiamo questa capacità, cerchiamo sempre di avere un po' più di elasticità per poter adattare i progetti alle singole evoluzioni del mercato, cosa che stiamo già facendo in questo momento, perché con un nuovo meccanismo di incentivazione, probabilmente saranno previsti dei sistemi con più ore. Ciò implica adattare poi tutta la progettazione e lo sviluppo su questo genere di progetti"."Iin questo momento sono sistemi che, di per sé, hanno necessità di un, che sia capacity market o il nuovo regolamento che è stato da poco pubblicato dall'Arera"."Sostanzialmente, sono strumenti che permettono a questi impianti, che comunque sono impianti, perché hanno un costo di realizzazione estremamente importante, di poter comunque sopperire a questa necessità finanziaria attraverso uno strumento di supporto al puro mercato. In realtà,, mentre altri hanno necessità di un supporto, dipende dalle ore rispetto alla potenza dell'impianto"."Nel piano finanziario, gli impianti contano per circa 90 MW e quindi in minima parte toccano il piano, ma l'evoluzione del prossimo piano terrà conto di una quota superiore di impianti di proprietà, perché l'obiettivo è arrivare a 250, e quindi tendenzialmente nella prossima release del piano probabilmente ci sarà una parte più importante"."Personalmente ritengo che sarà lo scenario del futuro e quindi ile le rinnovabili faranno la grossa parte di complemento. Tendenzialmente non la vedo come una minaccia, ma la vedo come un elemento di trade-union, a dispetto del gas e del fossile puro"."Decisamente sì, sia in termini di valorizzazione della società, sia in termini di: il 90% dei nostri clienti sono internazionali. La quotazione ti permette di avere comunque una visibilità internazionale, che sicuramente non avresti con un percorso classico, e comunque ti permette di, perché noi stiamo crescendo in maniera rapida grazie a questo scelto.