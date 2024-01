Andino Global si è quotata su Euronext Access+ Paris

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle infrastrutture portuali e aeroportuali e della logistica, si è quotata suAndino Global, costituita a Madrid nel 2022, detiene una, holding peruviana quotata alla. Con oltre 2.000 dipendenti, AIH vanta oltre 50 anni di esperienza nella fornitura di infrastrutture e servizi portuali e aeroportuali, servizi marittimi e logistica, nonché servizi finanziari e immobiliari associati alla logistica. Opera principalmente in Perù e Messico, fornendo servizi aeroportuali negli aeroporti di Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado e Tacna, tra gli altri.La quotazione di Andino Global su Euronext fa parte della strategia della società diin America Latina, Spagna e nel resto d’Europa, si legge in una nota.La quotazione è avvenuta attraverso la procedura di, con l'ammissione alle negoziazioni delle sue 20.582.313 azioni. Il prezzo di riferimento è stato fissato a 3,21 euro per azione, per una capitalizzazione di mercato di circa 66 milioni di euro.