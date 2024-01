B.F. avvia partnership in Ghana per progetto agricolo su 7.500 ettari

B.F.

(Teleborsa) -, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha comunicato che la controllata BF International Best Fields Best Food Limited (BFI) ha avviato la, società di diritto ghanese attiva nel settore agricolo e, tra l'altro, nella coltivazione e piantagione di banane.In particolare, le parti hanno, veicolo societario di diritto inglese controllato da BFI e costituito per lo, in cui è stato conferito il ramo d'azienda operativo di Musahamat (per la cui gestione locale è prevista un'apposita sede secondaria nel territorio della Repubblica del Ghana) che include, tra l'altro, circa 260 lavoratori, nonché l'assegnazione, per effetto dell'autorizzazione già rilasciata dal governo Ghanese, della concessione per la coltivazione di un'area sita nella regione del fiume Volta per un'In base agli accordi sottoscritti tra le parti, BF GHANA diverràper la coltivazione di un'area sita nella stessa regione per un'estensione di circa altri 5.900 ettari, si legge in una nota.Il, approvato dal CdA di BF GHANA, prevede, tra l'altro, la coltivazione e produzione di mais, soia, grano, riso, pomodoro, destinati al mercato interno, e banane, nonché investimenti per la costruzione ed implementazione di un sistema di irrigazione che consentirà l'estrazione dell'acqua dal fiume Volta e includerà linee portanti per trasportare e fornire l'acqua in tutta l'area coltivabile.