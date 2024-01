BCE, aspettative di inflazione sono diminuite "notevolmente"

(Teleborsa) - Leal consumo nell'Eurozona per i prossimi 12 mesi e per i prossimi tre anni sono, mentre le aspettative di crescita del reddito nominale nei prossimi 12 mesi sono "leggermente aumentate", mentre le aspettative di crescita della spesa nominale sono "diminuite ulteriormente". È quanto emerge daldella Banca centrale europea () riferito al mese di novembre 2023.Il tasso medio di inflazione percepita negli ultimi 12 mesi è diminuito notevolmente al 7,0%, dal 7,8% di ottobre. Anche le aspettative mediane per l'inflazione nei prossimi 12 mesi sono diminuite, al 3,2% dal 4,0%, così come quelle per l'inflazione su tre anni, al 2,2% dal 2,5%. Le, sia sull'orizzonte di un anno che su quello di tre anni, sono scese, ben al di sotto del tasso di inflazione passato percepito. L'incertezza sulle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi è leggermente diminuita. L'andamento delle percezioni e delle aspettative di inflazione è rimasto strettamente allineato tra le fasce di reddito, sebbene gli intervistati più giovani (di età compresa tra 18 e 34 anni) abbiano continuato a segnalare percezioni e aspettative di inflazione inferiori rispetto agli intervistati più anziani (di età compresa tra 55 e 70 anni).I consumatori si aspettano che il loro reddito nominale nei prossimi 12 mesi cresca dell'1,2%, un tasso leggermente superiore a quello di ottobre (1,1%). Questo aumento è statodalle, mentre le aspettative dei consumatori più giovani (di età compresa tra 18 e 34 anni) sono rimaste stabili e quelle dei consumatori più anziani (di età compresa tra 55 e 70 anni) sono leggermente diminuite. La percezione della crescita della spesa nominale nei 12 mesi precedenti è rimasta stabile al 6,3%. Le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono scese ulteriormente al 3,2%, dal 3,3% di ottobre e dal 3,4% di settembre. Questa diminuzione è stata generalizzata tra quintili di reddito e gruppi di età.Leeconomica per i prossimi 12 mesi sono state, attestandosi al -1,2%, rispetto al -1,3% di ottobre. Le aspettative per il tasso di disoccupazione sui prossimi 12 mesi sono scese all'11,1%, dall'11,4% di ottobre. I consumatori continuano ad aspettarsi che il tasso di disoccupazione futuro sarà solo leggermente superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (10,7%), il che implica un mercato del lavoro sostanzialmente stabile. Il quintile di reddito più basso ha continuato a segnalare i tassi di disoccupazione attesi e percepiti più elevati.I consumatori si aspettano che il prezzo della loro casa aumenti del 2,1% nei prossimi 12 mesi, leggermente più alto rispetto a quello di ottobre (2,0%). Come nei mesi precedenti, le: le famiglie nel quintile di reddito più basso si aspettano una crescita maggiore di 1,2 punti percentuali rispetto a quelle nel quintile di reddito più alto. Le aspettative sui tassi di interesse ipotecari per i prossimi 12 mesi sono diminuite leggermente al 5,3%, dal 5,4% di ottobre, con le famiglie a reddito più basso che si aspettano tassi di interesse ipotecari più elevati. L'accesso percepito al credito nei 12 mesi precedenti si era leggermente attenuato rispetto al picco di ottobre, e si prevedeva che l'accesso al credito diventasse leggermente più facile nei prossimi 12 mesi anche a partire dal picco di ottobre.