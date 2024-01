Calo per l'indice del settore chimico (-1,21%)

comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

Ftse MidCap

SOL

bassa capitalizzazione

Aquafil

(Teleborsa) - Iltermina la seduta all'insegna delle vendite, mentre è poco sotto la parità ilIlha chiuso a 27.364,1, in calo dell'1,21% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta poco mosso a 1.481, dopo aver avviato la seduta a 1.483.Tra le azioni del, discesa moderata per, che chiude la giornata del 16 gennaio con una variazione percentuale negativa dell'1,13% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adel comparto chimico, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,38%.