FNM sale in Borsa dopo l'ingresso nel settore delle rinnovabili

FNM

Intesa Sanpaolo

ERG

FNM

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella mobilità integrata in Lombardia, dopo che ieri sera ha annunciato l', che rappresenta l'entrata nel settore della produzione di energia rinnovabile."Nonostante la forte attenzione del gruppo FNM ai temi di Sostenibilità e Ambiente,annunciata ieri, che segna la prima diversificazione di FNM rispetto alle quattro attività core business definite nel Piano Strategico 2021-25", commentano gli analisti di"Nonostante siano a premio rispetto al proprio multiplo di negoziazione attuale (le azioni FNM vengono scambiate a 3,5 volte la nostra previsione EBITDA per il 2024), ilEV/EBITDA pagato sembra basso rispetto agli attuali multipli del molto più grande IPP italiano rinnovabile, ovvero", viene sottolineato.Discreta la performance di, che, in lieve. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,4517 e successiva a 0,4537. Supporto a 0,4497.