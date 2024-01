General Atlantic acquista Actis per crescere negli investimenti sostenibili

(Teleborsa) -, società leader nel settore del growth equity, e Actis, uno dei principali investitori globali in infrastrutture sostenibili, hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale General Atlantic, creando una piattaforma di investimento globale diversificata con circa(AUM). I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti.Con un AUM di circa 12,5 miliardi di dollari, Actis ha una comprovata esperienza nel fornire rendimenti competitivi per gli investitori istituzionali e un impatto positivo per i paesi, le città e le comunità in cui opera, si legge in una nota. Actis ha oltre 140 professionisti degli investimenti in 17 uffici globali e oltre 25 miliardi di dollari di capitale raccolto sin dalla sua nascita.Secondo i termini dell'accordo,all'interno della piattaforma di investimento globale di General Atlantic. Actis continuerà ad essere guidata dal suo presidente e socio senior, Torbjorn Caesar, e manterrà l'indipendenza sulle decisioni e sui processi di investimento con i suoi fondi che operano sotto il marchio Actis esistente."Affrontare il cambiamento di paradigma globale verso la sostenibilità richiede una trasformazione economica e un investimento di capitale su vasta scala - ha commentato Bill Ford, CEO di General Atlantic - Con l'aggiunta di Actis, stiamo compiendo un sche consenta a General Atlantic di cogliere questa serie di opportunità per i nostri investitori".