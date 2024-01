Gibus chiude il 2023 con ricavi a 91,4 milioni

Gibus

(Teleborsa) -, brand italiano del settore outdoor design di alta gamma, ha chiuso il 2023 con ricavi pari a 91,4 milioni di euro, in incremento dell’8,8% rispetto a 83,9 milioni di euro nel 2022.La performance del 2023 - spiega la società in una nota - è principalmente attribuibile al contributo del Gruppo LEINER, acquisito il 30 settembre 2022 e consolidato a partire dal 1° ottobre 2022: l’operazione ha consentito di consolidare il modello di business del Gruppo e di incrementare la penetrazione nei principali mercati europei (Germania e Benelux).LEINER GMBH è infatti una piattaforma distributiva per i mercati di lingua tedesca che offre accesso ad oltre 700 dealer attivi e ad una gamma di prodotti strategici per i mercati centroeuropei come i tetti in vetro.Relativamente alle, il Gruppo Gibus registra ricavi relativi al segmentopari a 34,3 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 35,0 milioni di euro nel 2022, mentre laregistra ricavi per 50,1 milioni di euro, +23% rispetto a 40,6 milioni di euro nel 2022. I ricavi incrementali riconducibili al Gruppo LEINER sono pari a 24 milioni di euro, di cui 3,9 milioni di euro generati dalla controllata Schirmherrschaft Vertriebs, che opera vendite dirette ai clienti finali esclusivamente nella ristorazione e nell’industria alberghiera.