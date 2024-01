Lindt & Sprungli, vendite in aumento a 5,2 miliardi di franchi nel 2023

Lindt & Sprungli

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera specializzata nella produzione di prodotti dolciari e cioccolato, ha registrato una crescita organica dela doppia cifra pari al +10,3% nel. In franchi svizzeri, il fatturato del gruppo è aumentato del +4,6% a 5,20 miliardi di franchi, influenzato dall'effetto valutario negativo del -4,4%.Tutte le regioni hanno contribuito alla crescita delle vendite: l', il più grande mercato di vendita, con una forte crescita organica del +9,1, il, la seconda regione più importante, con il +11% e l'area "Resto del mondo" con il 12,9%.Lindt & Sprungli è fiduciosa di raggiungere il suo obiettivo di un margine di profitto operativo (EBIT) di circa il 15,5% nell'anno finanziario 2023 (anno precedente 15,0%). Inoltre, si aspetta un significativo effetto positivo una tantum sull'utile netto, che si tradurrà in un'aliquota fiscale una tantum inferiore al 15%.Per il, Lindt & Sprungli prevede di raggiungere una crescita organica delle vendite dal 6 all'8% e un aumento del margine di profitto operativo da 20 a 40 punti base. Entrambi gli intervalli sono in linea con il target di medio-lungo termine.