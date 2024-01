Mar Rosso, Unirima: bene il governo su tutela commercio internazionale

(Teleborsa) -, l'associazione rappresentativa dell'industria e del commercio della carta da macero in Italia, esprime la propria soddisfazione per lain merito alla recente crisi geopolitica nel Mar Rosso a tutela del libero commercio internazionale. La situazione, caratterizzata dagli attacchi degli Houthi alle navi mercantili, sta minacciando la libera circolazione delle merci e generando rialzi dei costi per le spedizioni, incidendo negativamente sul commercio internazionale, in particolare sull'industria della carta da macero. Lo rende noto l'associazione in una nota.La, con particolare riferimento al canale di Suez. Gli attacchi degli Houthi stanno contribuendo a creare un clima di incertezza e insicurezza che influisce direttamente sulle attività di export di molte industrie, tra cui quella della carta da macero. Le ripercussioni si fanno sentire quindi anche nel settore della carta da macero, visto che circa il 70% del materiale esportato transita attraverso il canale, con le conseguenze sulle rotte che stanno creando una miriade di problemi, tra cui l’aumento dei costi di spedizione, le cancellazioni degli ordini, i ritardi nella movimentazione dei container e un generale senso di incertezza riguardo agli sviluppi futuri.Unirima, si legge nella nota inviata,nell'impegnarsi per garantire la sicurezza delle rotte commerciali internazionali. L'associazione ritiene che un approccio risoluto e collaborativo sia essenziale per preservare la stabilità del commercio internazionale, proteggendo gli interessi delle imprese e mitigando gli impatti economici derivanti da questa crisi. La libera circolazione delle merci è fondamentale per l'industria della carta da macero, che si affida alle spedizioni efficienti e sicure per mantenere la competitività sul mercato globale.Unirima esorta dunque il governo italiano a, stabilendo misure efficaci per garantire la sicurezza delle rotte commerciali e prevenire ulteriori ripercussioni sul commercio internazionale. Unirima sottolinea inoltre la necessità di misure per migliorare la resilienza della catena di approvvigionamento contro le interruzioni e rilanciare i mercati internazionali, considerando il ruolo cruciale del flusso di materiali senza restrizioni in un’economia circolare, ed evitare che si inneschino dinamiche speculative.