Missili iraniani su Iraq e Siria. Usa: "Irresponsabili"

(Teleborsa) -dopo che l’Iran, nella notte, ha bombardato in Siria e Iraq. Le Guardie della rivoluzione hanno detto di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil."Durante l'attacco a Hawler (Erbil) almenohanno perso la vita e molti altri bambini sono rimasti feriti", fa sapere su X la Ong, con sede in Norvegia, Hengaw. Gli Usa hanno condannato gli attacchi, definendoli "irresponsabili" .Le Guardie rivoluzionarie, hanno spiegato i media statali iraniani, hanno lanciato un attacco missilistico controin Siria. In particolare, ad Erbil, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato di aver "preso di mira e distrutto uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista (Mossad) nella regione del Kurdistan iracheno" nel raid con "missili balistici". Secondo il comunicato, reso noto dall’agenzia iraniana Fars, l'obiettivo era "il centro per lo sviluppo di operazioni di spionaggio e la pianificazione di azioni terroristiche nella regione e soprattutto nel nostro amato Paese".definiti "irresponsabili". Lo ha detto il Dipartimento di Stato americano, in una nota. "Sosteniamo gli sforzi del governo iracheno e del governo regionale del Kurdistan per realizzare le aspirazioni del popolo iracheno", si legge nel comunicato Usa. L'Iraq ha parlato di una