Mondo TV, soddisfazione per lancio di Grisù in Italia su Rai Yoyo

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha espressoe per il piano di sviluppo licensing molto articolato per il biennio 2024-2025, in Italia e all'estero.In sole 5 settimane di programmazione su Rai Yoyo, il canale per bambini più seguito in Italia, la serie con protagonista il draghetto più amato della TV "ha saputo conquistare l'", si legge in una nota.La società prevede undel programma licensing che accompagnerà la distribuzione della serie in numerosi mercati già assicurati tra cui l'accordo con la piattaforma cinese VOD Youku, parte del noto gruppo mondiale ALIBABA che lancerà la serie nel 2024, Anno del Dragone.