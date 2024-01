Rai Way ottiene la certificazione per la parità di genere

Rai Way

(Teleborsa) -, in coerenza con gli "obiettivi di sostenibilità societari afferenti alla costruzione di un sistema a potenziamento del presidio dei profili di inclusione e valorizzazione della diversità", ha ottenuto a dicembre scorso la certificazione del Sistema di Gestione della per la Parità di Genere societario in linea con in requisiti della UNI/PdR 125:2022.Lo fa sapere la società con una nota spiegando che la certificazione fa parte della missione n.5 del(PNRR) e costituisce un traguardo che testimonia l’impegno della Società per ridurre il divario di genere in tutti gli aspetti maggiormente critici e per favorire la crescita professionale della componente femminile.Il percorso di Rai Way per l’ottenimento della certificazione è iniziato nel 2023, ha visto il coinvolgimento strategico del Comitato Guida per la Parità di Genere e ha previsto il completamento di un sistema di gestione per la parità di genere comprensivo di policy e KPI.Tra queste, la gender policy di Rai Way "si inquadra nella cornice degli obiettivi strategici e target della Politica e del Piano di Sostenibilità e ne rappresenta il complemento naturale".Nella prospettiva societaria, la parità di genere, la cultura del talento e la leadership femminile concorrono al miglioramento delle performance societarie, "assicurando diversità di visioni, valori e prospettive del capitale umano Rai Way".