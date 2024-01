Reway, ValueTrack pone titolo under review dopo news contrastanti

Reway Group

(Teleborsa) -hasu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali, dopo una(la controllata Se.Gi. ha ricevuto una sospensione cautelativa dal portale fornitori di RFI) e una nuova commessa per oltre 62 milioni di euro da ANAS).In merito alla prima news, gli analisti fanno notare che la sospensione sembra essere conseguenza del coinvolgimento nel cosiddetto "scandalo ANAS" di un membro della famiglia Chicchiani, precedenti proprietari della Se.Gi.. "Nonostante il contratto di acquisizione di Se.Gi. prevede clausole di garanzia e indennizzo a copertura di eventuali danni legati alle questioni sollevate dai media, questa èin quanto il deal con Se.Gi. aveva unaalle spalle", si legge nella ricerca.In merito alla nuova commessa, ValueTrack calcola che nell'ultimo mese Reway si è aggiudicato nuovi ordini per un totale di 100 milioni di euro e che i dati aggiornati delincludendo Se.Gi. dovrebbe, ovvero più di 5 anni di ricavi. "Apprezziamo anche l'ordine annunciato ieri in quanto segna l'ingresso di Reway nel settore della costruzione di nuove infrastrutture", viene evidenziato.