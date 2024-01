Shell vende attività onshore in Nigeria per 1,3 miliardi di dollari

Shell

(Teleborsa) - La compagnia petroliferaha raggiunto un accordo perThe Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited (SPDC) a Renaissance, undi cinque società comprendente quattro società di esplorazione e produzione con sede in Nigeria e un gruppo energetico internazionale. Il completamento della transazione è soggetto all'approvazione del governo federale della Nigeria e ad altre condizioni.Ildovuto a Shell nell'ambito della transazione è di. L'acquirente effettuerà ulteriori pagamenti in contanti a Shell per un massimo di 1,1 miliardi di dollari, principalmente relativi a crediti pregressi e saldi di cassa nel business, con la maggior parte prevista per essere pagata al completamento della transazione."Questo accordo segna un'importante pietra miliare per Shell in Nigeria, in linea con la nostra intenzione precedentemente annunciata di abbandonare la produzione petrolifera onshore nel delta del Niger,e concentrando futuri investimenti disciplinati in Nigeria sulle nostre posizioni nelle acque profonde e nel gas integrato", ha affermato Zoe Yujnovich, Integrated Gas and Upstream Director di Shell.