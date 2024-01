Stellantis, Carlos Zarlenga nuovo Chief Operating Officer del Nord America

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, ha comunicato che, a partire dal 1° febbraio 2024,Zarlenga ha, insieme a un solido background finanziario. Da quando è entrato in Stellantis nel 2022 come Presidente di Stellantis Messico, ha ottenuto anno dopo anno un miglioramento delle prestazioni di vendita, della quota di mercato e dell'AOI, raggiungendo il miglior livello di profitto mai registrato in Messico."Nel, con molti ostacoli da superare per promuovere le prestazioni del Gruppo, Carlos Zarlenga è il miglior leader nel nostro pool di talenti per sostituire Mark Stewart e guidare il cambiamento del nostro modello di business verso l’elettrificazione in questa regione - ha dichiaratodi Stellantis - Carlos Zarlenga ha dimostrato la sua capacità di riunire ed unire teams diversi, fornendo i risultati attesi".